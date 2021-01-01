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Çin’de yerel uzun mamul fiyatları talebin zayıflaması nedeniyle düştü

9 Ağustos tarihinde sona eren haftada Çin’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları talep zayıfladığı için düşüş gösterdi.

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