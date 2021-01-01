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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları sertçe düştü, kısa vadede gücünü koruyabilir

23 Ağustos tarihinde sona eren haftada, Çin iç piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları keskin bir şekilde gevşedi.

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