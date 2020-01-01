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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları sertçe artarak yeni bir rekor kırdı

29 Mart tarihinde sona eren haftada, Çin’de iç piyasaya verilen inşaat demiri ve filmaşin fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

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