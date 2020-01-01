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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları inşaat demiri fiyatlarının 97$/mt artmasıyla hızla yükseldi

10 Mayıs tarihinde sona eren haftada Çin’de iç piyasaya verilen inşaat demiri ve filmaşin fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

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