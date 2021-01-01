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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları hükümetin emlak sektörünü destekleyeceğini açıklamasının ardından arttı

22 Kasım tarihinde sona eren haftada, Çin uzun mamul piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları artış kaydetti.

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