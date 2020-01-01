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Çin’de yerel uzun mamul fiyatları haftalık bazda düşse de piyasa görünümü daha iyi

15 Mart tarihinde sona eren haftada, Çin’de ortalama yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarına yönelik görünüm şu anda yakın vade için daha iyi.

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