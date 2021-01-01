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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları hafifçe artsa da piyasaya yönelik beklentiler halen olumsuz

Çin iç piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, üretime getirilen kısıtlamalar sonucunda hafifçe arttı.

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