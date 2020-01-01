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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları güçlü talep ve daha fazla üretim kesintisi nedeniyle arttı

26 Nisan tarihinde sona eren haftada Çin’de iç piyasaya verilen inşaat demiri ve filmaşin fiyatları 25$/mt’dan fazla artış göstererek sertçe yükseldi.

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