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Çin’de yerel uzun mamul fiyatları düştü ama kısıtlı arz fiyatları biraz destekliyor

28 Haziran tarihinde sona eren haftada, Çin’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları durgun sezonda talebin zayıf olması ...

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