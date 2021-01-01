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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları arz ve talebin dengelenmesiyle artış gösterdi

Çin iç piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle arttı.

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