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Çin’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarının seyri 20$/mt artışla tersine döndü

Çin iç piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları vadeli çelik fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselse de talep iyileşmedi.

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