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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de uzun mamul fiyatları görünüm iyileştiği için yalnızca hafifçe düştü

Çin’de ortalama yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, önceki hafta düşüş kaydetmesinin ardından belirli bir aralıkta dalgalandı.

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