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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de olumsuz beklentiler nedeniyle yerel uzun mamul fiyatları geçen haftaya kıyasla 60$/mt düştü

17 Mayıs tarihinde sona eren haftada, Çin’de ortalama yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, önemli bir düşüş yaşadı.

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