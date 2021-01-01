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Çin’de meydana gelen gelişmeler nedeniyle İran çıkışlı kütük fiyatları sertçe düştü

Çin kütük piyasasının seyrinin tam tersine dönmesi İran’ın kütük ihracatı ve dış piyasalara verilen kütük fiyatlarını olumsuz etkiledi.

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