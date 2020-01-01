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Çin’de kütük fiyatlarının düşmesi Güneydoğu Asya’da fiyatların daha da artıp artmayacağını sorgulatıyor

Son zamanlarda Güneydoğu Asya pazarında ithal kütük fiyatları yalnızca tekliflerde değil, bağlantılarda da yükseldi.

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