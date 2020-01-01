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Asya’da kütük fiyatları zayıf talebe rağmen yükselmeye devam ediyor

Bu hafta Asya’da ithal kütük fiyatları daha da arttı, ancak çoğu müşteri bekle-gör tutumu sergilediği için alımlar sınırlı kaldı.

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