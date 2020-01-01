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Çin’de kütük fiyatları bir günde 37$/mt daha düşerek Asya’daki beklentileri kötüleştirdi

Çin’de yerel kütük fiyatlarının yeniden bir günde keskin bir şekilde düşmesinin ardından Asya kütük piyasasının görünümü daha da kötüleşti.

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