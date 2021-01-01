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Çin’de ithal kütük teklifleri artan fiyat sorgularıyla yükselmeye devam ediyor

Çin’de ithal kütük fiyatları, tüccarların büyük tonajlara yönelik fiyat sorguları yaparak daha aktif hale gelmesiyle yükselmeye ...

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