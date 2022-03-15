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Çin’de ithal kütük fiyatları üretim kesintilerinin uzatılmasıyla 700$/mt CFR’a yaklaştı

Çin’de ithal kütük fiyatları, katı üretim kesintilerinin yalnızca Eylül-Ekim aylarında uygulanması değil, artık 15 Mart 2022 ...

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