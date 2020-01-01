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Çin’de ithal kütük fiyatları kademeli olarak artmaya devam etti, Güneydoğu Asya piyasası sessiz

Çin’de ithal kütük fiyatları, yerel kütük fiyatlarının artması ve yakın geleceğe ilişkin beklentilerin iyimser olması nedeniyle artmaya devam etti.

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