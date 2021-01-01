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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de 150 mm kütük fiyatları güçlü, 125-130 mm kütük fiyatları ise Güneydoğu Asya’da talep olmadığı için zayıf

125 mm ebadındaki ithal kütük bağlantısı, Çin’e 680$/mt CFR’ın altından yapıldı.

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