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Çin yeniden kütük ithalatına başladı, Asya’da fiyat trendi pozitife döndü

Asya’da ithal kütük piyasasında trend, Çin Yeni Yılı tatilinden önceki son iş günlerinde pozitife döndü.

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