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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin uzun mamul piyasası üretim kısıtlamaları nedeniyle haftaya güçlü bir başlangıç yaptı, kütük ithalatı toparlanacak

İki günlük tatilin ardından, Çin uzun mamul piyasası, fiyatların haftalık 30$/mt’dan fazla artmasıyla bu haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

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