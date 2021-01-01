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Çin kütük piyasasının aşağı yönlü seyretmesi nedeniyle Hint üreticiler kütük ihracat ihalelerini iptal etti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, en az iki ihracat ihalesinin iptal edilmesi sonucunda Hindistan kütük ihracat piyasası daha da kötüleşti.

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