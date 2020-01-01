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Çin kütük ithalatına döndü, Asya’da fiyatlar hızla yükseldi

Vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki artış ve Çin yerel spot piyasasındaki yükselişler, Çinli alıcıların tekrar kütük ithalatına dönmesine neden oldu.

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