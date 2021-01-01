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Çin ithal kütük piyasası şimdilik istikrarlı, talep devam ediyor

Bugün Çin’de düşen vadeli inşaat demiri fiyatları ithal kütük fiyatlarındaki artışı yatıştırdı. Ancak kaynaklar, bazı ...

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