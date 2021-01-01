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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin ithal kütük piyasası durdu, tüccarlar pozisyon kargolarını yeniden yönlendirmeye çalışıyor

Vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki keskin düşüşlerin ve bu ayın sonunda haddeleme faaliyetlerine uygulanan yeni kısıtlamaların ...

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