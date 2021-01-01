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Çin ithal filmaşin alımı yaptı, Güneydoğu Asyalı tedarikçiler tekliflerini yükseltti

Çinli filmaşin ithalatçılarından gelen talebin artması ve Çin’e birkaç ASEAN çıkışlı filmaşin satışı gerçekleştirilmesiyle, ...

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