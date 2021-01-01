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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları yükseldi, Güneydoğu Asya'dan gelen talep hala sınırlı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen filmaşin teklifleri, dış pazarlardan gelen zayıf ...

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