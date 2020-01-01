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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları yaklaşan tatil ve az sayıda teklif verilmesi nedeniyle yatay seyretti

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları, Çin Yeni Yılı tatili öncesinde çoğu tüccar halihazırda piyasadan çekilmeye başladığı için yatay seyretti.

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