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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları şimdilik sabit ancak Güneydoğu Asya’daki piyasası hala durgun

Çin çıkışlı ortalama filmaşin fiyatları, yerel piyasada kış dönemine yönelik stok yenilemelerinin desteği sayesinde yatay seyretti.

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