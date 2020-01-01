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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları önemli oranda arttı, diğer Asyalı tedarikçiler de iyimser

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları, yükselen demir cevheri ve vadeli çelik fiyatları ile yerel piyasadaki iyileşen talep sayesinde önemli oranda arttı.

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