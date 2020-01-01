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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları iyileşen talep tarafından desteklendi

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları önce düşüş, daha sonra ise yurt dışındaki talebin iyileşmesi sayesinde artış gösterdi.

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