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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları düştü, Güneydoğu Asya’da pozisyon kargosu satışları durgun

Çin çıkışlı filmaşin için ortalama fiyat teklifleri geçen haftaya kıyasla düşüş gösterdi.

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