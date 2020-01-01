﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları daha da düşebilir, Güneydoğu Asya’da beklentiler olumsuz

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ortalama Çin çıkışlı filmaşin fiyatları geçen haftaki sert düşüşün ardından yatay seyretti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.