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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları Asya’daki en rekabetçi fiyatlar arasında

Çin çıkışlı filmaşin teklifleri geçen haftaya kıyasla yatay hareket ederek 640-670$/mt FOB aralığında veya ortalama 655$/mt ...

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