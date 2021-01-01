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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları daha da düştü, üreticiler çoğunlukla Latin Amerika’ya odaklandı

BDT kütük ihracat piyasasındaki beklentiler, Türkiye gibi başlıca pazarlarda veya Çin’in alternatif büyük pazarında kabul ...

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