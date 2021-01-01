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BAE’li tedarikçiler inşaat demiri fiyatlarını artırmaya çalışıyor

BAE’de inşaat demiri tedarikçileri, yeni siparişlerde daha yüksek fiyatlar yakalamak için fırsat kollamaya başladı.

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