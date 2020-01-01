﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’li inşaat demiri üreticileri Nisan ayı fiyatlarını sabit tuttu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başlıca inşaat demiri üreticisi Emirates Steel Industries (ESI) Nisan ayı fiyatlarını açıkladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.