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BAE’li ESI uzun zamandır beklenen Temmuz üretimi inşaat demiri fiyatlarını açıkladı

27 Haziran tarihinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri konumundaki Emirates Steel ...

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