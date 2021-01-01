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BAE’li ESI Ocak ayı inşaat demiri fiyatlarını değiştirmedi

Global çelik ve hammadde piyasalarındaki gelimeler yönelik belirsizlikten dolayı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) pazar ...

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