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BAE’deki yerel perakendeciler artan maliyetler nedeniyle inşaat demiri fiyatlarını yükseltti

BAE’deki yerel tüccarlar son zamanlarda inşaat demiri fiyatlarını artırdı.

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