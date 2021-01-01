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BAE’de yerel inşaat demiri fiyatları zayıf talebin baskısı altında

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) inşaat demiri tedarikçileri satış yapamamanın zorluğunu yaşamaya devam ederken, sipariş ...

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