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BAE’de kabul görebilir inşaat demiri fiyatları Nisan siparişlerinde düştü

Son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) inşaat demiri tedarikçileri, son kullanıcılardan gelen talebin zayıf ...

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