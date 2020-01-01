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BAE’de inşaat demiri fiyatları baskı altında, görünüm karamsar

BAE'de bölgesel inşaat demiri tedarikçileri alıcıların ilgisini çekmek adına hedeflenen fiyatlarından geri adım atmaya zorlandı.

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