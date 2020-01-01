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BAE merkezli ESI Mart ayı için uzun süredir beklenen inşaat demiri fiyatını açıkladı

Küresel hammadde ve çelik piyasalarındaki yukarı yönlü beklentilere rağmen, ESI, inşaat demiri fiyatlarını 24$/mt (90 AED/mt) düşürdü.

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