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BAE merkezli ESI Kasım ayı inşaat demiri fiyatını 23$/mt yükseltti

Bugün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve pazar lideri olan Emirates Steel Industries (ESI), Kasım ...

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