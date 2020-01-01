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BAE merkezli ESI Haziran ayı için inşaat demiri fiyatlarında büyük artış açıkladı

Emirates Steel Industries, Haziran üretimli inşaat demiri fiyatlarını bir önceki ay açıklanan resmi tekliflere göre 144$/mt (515 AED/mt) artırdı.

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