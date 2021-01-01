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BAE merkezli ESI, Ağustos ayı inşaat demiri fiyatlarını düşürdü

Bugün, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen çelik üreticisi Emirates Steel Industries (ESI), Ağustos üretimi inşaat demiri fiyatlarını açıkladı.

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