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Asya’da ticaretin canlanması Hint kütük ihracatçılarının fiyatlarını daha da artırmasını sağladı

Hint entegre çelik üreticileri dış piyasalara verdikleri kütük fiyatlarını hafifçe artırmaya çalıştı.

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